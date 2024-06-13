هدف بيراميدز الثاني ضد سموحة - مصطفى فتحي (الدوري المصري)
الخميس، 13 يونيو 2024 - 19:44
اللاعب يبكي بشدة😲.. احتفال غريب من مصطفى فتحي بعد تسجيله الهدف الثاني لبيراميدز في شباك سموحة💣.. تفتكروا إيه السبب! pic.twitter.com/fgilkufXjQ— OnTime Sports (@ONTimeSports) June 13, 2024
هدف بيراميدز الثاني ضد سموحة - مصطفى فتحي (الدوري المصري)
نرشح لكم
هدف بيراميدز الثالث ضد سموحة - فيستون ماييلي (الدوري المصري) هدف بيراميدز الأول ضد سموحة - فخري لاكاي (الدوري المصري) هدف فيوتشر الأول ضد الجونة - أرنولد إيبا (الدوري المصري) هدف الجونة الأول ضد فيوتشر - رضا صلاح (الدوري المصري) أنا الصقر (7) – عن المفاضلة بين الأهلي والزمالك.. وخوف شادي محمد "في مشوارنا مكملين".. علاء عبد العال مستمر مع الجونة حتى 2025 رئيس البنك الأهلي يكشف تفاصيل شكواه ضد لجنة المسابقات وطلبه بتعديل اللائحة رئيس نادي البنك الأهلي يوضح حقيقة انتقال أبو جبل إلى الأهلي أثناء أمم إفريقيا