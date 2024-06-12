هدف فوز سبورتنج على الترسانة 1-0 - عبد الرحمن السويسي (الدورة الرباعية)
الأربعاء، 12 يونيو 2024 - 19:05
رأسية مدفع 😮💥 عبد الرحمن السويسي يسجل الهدف الأول لسبورتنج في مرمى الترسانة #ONTime_Sports pic.twitter.com/bNsW775OAR— OnTime Sports (@ONTimeSports) June 12, 2024
هدف فوز سبورتنج على الترسانة 1-0 - عبد الرحمن السويسي (الدورة الرباعية)
نرشح لكم
هدف فوز منتخب السويس على حرس الحدود 1-0 - يعقوبو جميل (الدورة الرباعية) هدف فوز حرس الحدود على السويس - إسلام سمير (دورة الترقي) أهداف فوز الترسانة على سبورتنج 3-0 (دورة الترقي) هدف فوز سبورتنج على منتخب السويس - طارق السيد (دورة الترقي) هدف الترسانة الثاني ضد حرس الحدود - ميدو العطار (دورة الترقي) هدف حرس الحدود الثالث ضد الترسانة - محمد ممدوح (دورة الترقي) هدف حرس الحدود الثاني ضد الترسانة - إسلام سمير (دورة الترقي) هدف تعادل الترسانة ضد حرس الحدود - أوجستين أوتو (دورة الترقي)