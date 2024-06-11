أهداف فوز قطر على الهند 2-1 (تصفيات كأس العالم)
الثلاثاء، 11 يونيو 2024 - 21:10
أهداف المباراة|— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) June 11, 2024
منتخبنا الوطني 2 - 1 الهند#قطر_الهند #التصفيات_الآسيوية#قنوات_الكاس pic.twitter.com/DwhCBFjp8q
أهداف فوز قطر على الهند 2-1 (تصفيات كأس العالم)
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