هدف منتخب مصر الأولمبي الثاني في كوت ديفوار - محمود صابر (مباراة ودية)
الثلاثاء، 11 يونيو 2024 - 20:17
من شحاتة إلى صابر 😍.. أسيست روعة وفينيش ولا أجمل ينتهي بالثاني لمنتخب مصر الأولمبي⚽ pic.twitter.com/7xMk7MI0sU— OnTime Sports (@ONTimeSports) June 11, 2024
هدف منتخب مصر الأولمبي الثاني في كوت ديفوار - محمود صابر (مباراة ودية)
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