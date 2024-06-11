ملخص تعادل مصر مع غينيا بيساو 1-1 (تصفيات كأس العالم)

الثلاثاء، 11 يونيو 2024 - 18:46

6/11/2024 6:46:30 PM ملخص تعادل مصر مع غينيا بيساو 1-1 (تصفيات كأس العالم)

ملخص تعادل مصر مع غينيا بيساو 1-1 (تصفيات كأس العالم)

منتخب مصر
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