فرصة صلاح الضائعة ضد غينيا بيساو في الوقت القاتل
الإثنين، 10 يونيو 2024 - 22:17
المباراة تنتهي بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين..— SSC (@ssc_sports) June 10, 2024
مصر 1 × 1 غينيا بيساو
#مصر_غينيا_بيساو
#SSC | #WCQ pic.twitter.com/KlFtlSZX8U
فرصة صلاح الضائعة ضد غينيا بيساو في الوقت القاتل
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