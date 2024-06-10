هدف مصر الأول أمام غينيا بيساو - محمد صلاح (تصفيات كأس العالم)
الإثنين، 10 يونيو 2024 - 20:37
هدف التعادل لمنتخب مصر عن طريق صلاح⚽️— SSC (@ssc_sports) June 10, 2024
مصر 1 × 1 غينيا بيساو
#مصر_غينيا_بيساو
#SSC | #WCQ pic.twitter.com/NxRMUoxYHS
هدف مصر الأول أمام غينيا بيساو - محمد صلاح (تصفيات كأس العالم)
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