هدف غينيا بيساو الأول أمام مصر - ماما بالدي (تصفيات كأس العالم)
الإثنين، 10 يونيو 2024 - 19:56
منتخب غينيا بيساو يفتتح التسجيل في المباراة ⚽️— SSC (@ssc_sports) June 10, 2024
مصر 0 × 1 غينيا بيساو
#SSC | #WCQ pic.twitter.com/36Vr1eAJDa
هدف غينيا بيساو الأول أمام مصر - ماما بالدي (تصفيات كأس العالم)
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