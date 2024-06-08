ملخص فوز ألمانيا على اليونان 2-1 (ودي)

السبت، 08 يونيو 2024 - 00:04

6/8/2024 12:04:49 AM ملخص فوز ألمانيا على اليونان 2-1 (ودي)

ملخص فوز ألمانيا على اليونان 2-1 (ودي)

جودين ألمانيا اليونان يورو 2024
نرشح لكم
ملخص فوز أيسلندا على إنجلترا 1-0 (ودي) ملخص تعادل اسكتلندا وفنلندا 2-2 (ودي) ملخص فوز بولندا على أوكرانيا 3-1 (ودي) هدف أيسلندا الرائع ضد إنجلترا - جون تروسنتسين (ودي) هدف ريال مدريد الثاني ضد دورتموند - فينيسيوس (نهائي دوري أبطال أوروبا) هدف ريال مدريد الأول ضد دورتموند - كاربخال (نهائي دوري أبطال أوروبا) كورتوا يتألق أمام رأسية فولكروج (نهائي دوري أبطال أوروبا) كوبل يتألق أمام فرصة توني كروس (نهائي دوري أبطال أوروبا)
أخر الأخبار
تصفيات كأس العالم - بهدف مابولولو.. أنجولا تهزم إسواتيني وترتقي للوصافة وراء ليبيا 3 ساعة | الكرة الإفريقية
تصفيات كأس العالم - بصناعة براهيم دياز.. المغرب يهزم زامبيا بصعوبة ويتصدر المجموعة 3 ساعة | الوطن العربي
الرياضية: اتحاد جدة يستقر على رحيل جاياردو 3 ساعة | سعودي في الجول
تركي آل الشيخ يكشف خطة ضخمة لتطوير ملعب الهلال.. وحقيقة الإيجار المرتفع 3 ساعة | سعودي في الجول
تصفيات كأس العالم – كوت ديفوار تفوز على الجابون وتحقق العلامة الكاملة 3 ساعة | الكرة الإفريقية
ألمانيا تقلب تأخرها لفوز على اليونان استعدادا لـ يورو 2024 3 ساعة | الكرة الأوروبية
تصفيات كأس العالم - لا يفيد أحد.. تعادل نيجيريا مع جنوب إفريقيا بمشاركة بيرسي تاو 3 ساعة | الكرة الإفريقية
لا فوز في ويمبلي مجددا.. إنجلترا تسقط أمام أيسلندا استعدادا لـ يورو 2024 4 ساعة | ألمانيا 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصفيات كأس العالم - موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو.. القنوات الناقلة و3 معلقين 2 خبر في الجول - لحين اتخاذ القرار.. كولر يُبعد أفشة عن تدريبات الأهلي 3 الشناوي: لا أحد قال لي "حمد الله ع السلامة".. وهذا سر الخروج من الخلف 4 بيبو: تصريحات أفشة ساهمت في إلغاء حوار طاهر.. وموقفنا من تجديد عقد معلول والسولية وهاني