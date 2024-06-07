هدف مصر الأولمبي الأول في كوت ديفوار - مصطفى سعد (ودي)

هدف فوز حرس الحدود على السويس - إسلام سمير (دورة الترقي)

أهداف فوز الترسانة على سبورتنج 3-0 (دورة الترقي)

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"في مشوارنا مكملين".. علاء عبد العال مستمر مع الجونة حتى 2025