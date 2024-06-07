هدف مصر الأولمبي الأول في كوت ديفوار - مصطفى سعد (ودي)
الجمعة، 07 يونيو 2024 - 21:35
اوعى تغلط قدامه ده🤩🤩.. ميسي يستغل خطأ دفاع كوت ديفوار ويسجل هدف التقدم للمنتخب الأولمبي ⚽💥 pic.twitter.com/oLfu0eT1OM— OnTime Sports (@ONTimeSports) June 7, 2024
هدف مصر الأولمبي الأول في كوت ديفوار - مصطفى سعد (ودي)
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