هدف فوز حرس الحدود على السويس - إسلام سمير (دورة الترقي)
الجمعة، 07 يونيو 2024 - 19:24
حرس الحدود يفوز على منتخب السويس بهدف إسلام سمير في الدورة الرباعية المؤهلة لدوري نايل 🔥🔥#ONTime_Sports pic.twitter.com/C6b2h1vzqL— OnTime Sports (@ONTimeSports) June 7, 2024
هدف فوز حرس الحدود على السويس - إسلام سمير (دورة الترقي)
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