أهداف فوز الترسانة على سبورتنج 3-0 (دورة الترقي)
الجمعة، 07 يونيو 2024 - 19:20
3 أهداف = 3 نقاط.. الترسانة يفوز على سبورتنج بثلاثية نظيفة في الدورة الرباعية المؤهلة لدوري نايل🔥🔥— OnTime Sports (@ONTimeSports) June 7, 2024
إليكم أهداف المباراة ⚽📽️
#ONTime_Sports pic.twitter.com/p4c4ELrsUo
أهداف فوز الترسانة على سبورتنج 3-0 (دورة الترقي)
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