أهداف فوز السعودية على باكستان 3-0 (تصفيات كأس العالم)

ملخص فوز العين على يوكوهاما 5-1 (دوري أبطال آسيا)

هدف العين الأول ضد يوكوهاما - سفيان رحيمي (نهائي دوري أبطال آسيا)

بعد 24 ثانية.. هدف النصر الأول ضد الهلال - أوتافيو (الدوري السعودي)