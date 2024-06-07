أهداف فوز السعودية على باكستان 3-0 (تصفيات كأس العالم)

الجمعة، 07 يونيو 2024 - 00:28

6/7/2024 12:28:04 AM أهداف فوز السعودية على باكستان 3-0 (تصفيات كأس العالم)

أهداف فوز السعودية على باكستان 3-0 (تصفيات كأس العالم)

السعودية تصفيات كأس العالم باكستان
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