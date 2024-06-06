هدف بوركينا فاسو الأول ضد مصر- لاسينا تراوري (تصفيات كأس العالم)
الخميس، 06 يونيو 2024 - 23:28
المنتخب البوركينافاسو يقلص الفارق ويسجل الهدف الأول⚽️— SSC (@ssc_sports) June 6, 2024
مصر 2 × 1 بوركينافاسو
#SSC | #WCQ pic.twitter.com/n5goAsmYlM
هدف بوركينا فاسو الأول ضد مصر- لاسينا تراوري (تصفيات كأس العالم)
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