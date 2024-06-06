هدف مصر الثاني ضد بوركينا فاسو - تريزيجيه (تصفيات كأس العالم)

الخميس، 06 يونيو 2024 - 22:29

6/6/2024 10:29:27 PM هدف مصر الثاني ضد بوركينا فاسو - تريزيجيه (تصفيات كأس العالم)

هدف مصر الثاني ضد بوركينا فاسو - تريزيجيه (تصفيات كأس العالم)

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