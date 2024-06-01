أهداف فوز فاركو على الواسطى 3-0 (كأس مصر)

السبت، 01 يونيو 2024 - 20:00

6/1/2024 8:00:52 PM أهداف فوز فاركو على الواسطى 3-0 (كأس مصر)

أهداف فوز فاركو على الواسطى 3-0 (كأس مصر)

فاركو كأس مصر الواسطى
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