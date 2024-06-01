أهداف فوز فاركو على الواسطى 3-0 (كأس مصر)
السبت، 01 يونيو 2024 - 20:00
🔥🏆 أهداف فوز نادي فاركو على نادي الواسطى 3/0 في دور الـ 32 من كأس مصر #ONTime_Sports pic.twitter.com/CYC6STIQlf— OnTime Sports (@ONTimeSports) June 1, 2024
أهداف فوز فاركو على الواسطى 3-0 (كأس مصر)
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