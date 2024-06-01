"في مشوارنا مكملين".. علاء عبد العال مستمر مع الجونة حتى 2025
السبت، 01 يونيو 2024 - 19:54
Breaking news🚨— El Gouna FC (@GounaFC) June 1, 2024
We’re happy to announce the renewal of C. Alaa AbdelAal, he chose to stay with the Gounies and continue his journey as El Gouna FC Head Coach until 2025
يسرنا أن نعلن عن تجديد التعاقد مع ك.علاء عبدالعال بعد أن اختار أن يكمل مشواره كمدير فني لنادي الجونة حتى ٢٠٢٥⭐️ pic.twitter.com/77Jj56DR8b
"في مشوارنا مكملين".. علاء عبد العال مستمر مع الجونة حتى 2025
نرشح لكم
رئيس البنك الأهلي يكشف تفاصيل شكواه ضد لجنة المسابقات وطلبه بتعديل اللائحة رئيس نادي البنك الأهلي يوضح حقيقة انتقال أبو جبل إلى الأهلي أثناء أمم إفريقيا شيكابالا: فتوح ليس مثل إمام عاشور شيكابالا يعلن موعد اعتزاله المدير التنفيذي للأهلي يشكف حالة الخطيب الصحية بعد نهائي إفريقيا شيكابالا يتحدث عن أهمية فوز الزمالك بالكونفدرالية كريم فؤاد يكشف كيف أفسد أخطر هجمة للترجي في نهائي إفريقيا ملخص فوز الزمالك على الاتحاد السكندري 2-0 (الدوري المصري)