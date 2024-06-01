"في مشوارنا مكملين".. علاء عبد العال مستمر مع الجونة حتى 2025

السبت، 01 يونيو 2024 - 19:54

6/1/2024 7:54:20 PM "في مشوارنا مكملين".. علاء عبد العال مستمر مع الجونة حتى 2025

"في مشوارنا مكملين".. علاء عبد العال مستمر مع الجونة حتى 2025

الدوري المصري علاء عبد العال الجونة
نرشح لكم
رئيس البنك الأهلي يكشف تفاصيل شكواه ضد لجنة المسابقات وطلبه بتعديل اللائحة رئيس نادي البنك الأهلي يوضح حقيقة انتقال أبو جبل إلى الأهلي أثناء أمم إفريقيا شيكابالا: فتوح ليس مثل إمام عاشور شيكابالا يعلن موعد اعتزاله المدير التنفيذي للأهلي يشكف حالة الخطيب الصحية بعد نهائي إفريقيا شيكابالا يتحدث عن أهمية فوز الزمالك بالكونفدرالية كريم فؤاد يكشف كيف أفسد أخطر هجمة للترجي في نهائي إفريقيا ملخص فوز الزمالك على الاتحاد السكندري 2-0 (الدوري المصري)
أخر الأخبار
المصري يعلن إنهاء أزمة مستحقات مفتاح طقطق 2 دقيقة | الدوري المصري
مورينيو: قراري هو الذهاب لـ فنربخشة ولكن.. وتوجد صعوبات في أبطال أوروبا 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
"في مشوارنا مكملين".. علاء عبد العال مستمر مع الجونة حتى 2025 26 دقيقة | الدوري المصري
مباشر كأس مصر - فيوتشر (1)-(0) بترول أسيوط.. إنبي (0)-(0) النجوم.. جووول جوناثان 34 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل نهائي أبطال أوروبا - كورتوا يحرس عرين ريال مدريد.. وكروس أساسي ضد دورتموند 39 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كرة سلة - بطل جديد لـ BAL.. بترو دي لواندا الأنجولي يتوج باللقب على حساب أهلي بنغازي 47 دقيقة | كرة سلة
طريق الأهلي - فاركو ينتصر بثلاثية على الواسطى ويتأهل لدور الـ 16 ساعة | الكرة المصرية
"مباريات الأشقاء".. الاتحاد القطري يستضيف لقاءات فلسطين ولبنان في تصفيات مونديال 2026 ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يلتقيان في نهائي للمرة الثالثة.. موعد مباراة الأهلي والزمالك المبدئي في سوبر إفريقيا 2 قائمة منتخب مصر – عودة صلاح والشناوي وزيزو.. وانضمام نجمي إنبي والزمالك لأول مرة 3 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: إيقاف الشيبي شيء لا يصدقه عقل.. وقرار منتظر 4 مصدر مقرب من عبد المنعم يوضح لـ في الجول سر رسالته لجمهور الأهلي