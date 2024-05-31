القائم يمنع رونالدو من هدف خرافي ضد الهلال (نهائي كأس السعودية)
الجمعة، 31 مايو 2024 - 22:47
هدف بوشكاشي ضاع..— SSC (@ssc_sports) May 31, 2024
هكذا علق فارس عوض على فرصة رونالدو الضائعة #أغلى_الكؤوس #الهلال_النصر | #SSC pic.twitter.com/1wiq8XyBC3
القائم يمنع رونالدو من هدف خرافي ضد الهلال (نهائي كأس السعودية)
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