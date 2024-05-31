القائم يمنع رونالدو من هدف خرافي ضد الهلال (نهائي كأس السعودية)

ملخص فوز الهلال على النصر 1 (5-4) 1 (نهائي كأس السعودية)

ملخص فوز الهلال على الطائي 3-1 (الدوري السعودي)

ملخص تعادل النصر مع الرياض 2-2 (الدوري السعودي)

هدفا تعادل الهلال مع النصر 1-1 (الدوري السعودي)

بعد 24 ثانية.. هدف النصر الأول ضد الهلال - أوتافيو (الدوري السعودي)