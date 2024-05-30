أهداف فوز الإسماعيلي على القناة 2-1 (كأس مصر)

الخميس، 30 مايو 2024 - 23:53

5/30/2024 11:53:40 PM أهداف فوز الإسماعيلي على القناة 2-1 (كأس مصر)

أهداف فوز الإسماعيلي على القناة 2-1 (كأس مصر)

الإسماعيلي القناة كأس مصر
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