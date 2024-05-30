هدف فوز المصري على جمهورية شبين 1-0 (كأس مصر)
الخميس، 30 مايو 2024 - 19:09
"الحارس لا يملك إلا مشاهدة الكرة والاستمتاع بها وهي تدخل الشباك"🔥🔥.. تصويبة ميدو جابر تضع المصري في المقدمة على حساب جمهورية شبين pic.twitter.com/SMGk1LMrBg— OnTime Sports (@ONTimeSports) May 30, 2024
هدف فوز المصري على جمهورية شبين 1-0 (كأس مصر)
نرشح لكم
هدف فوز طلائع الجيش على بورفؤاد 1-0 - جودوين شيكا (كأس مصر) هدف فوز الترسانة على المقاولون العرب - أحمد كيشو (كأس مصر) شيكابالا: فتوح ليس مثل إمام عاشور هدف الزمالك الأول ضد الاتحاد - ناصر ماهر (الدوري المصري) هدف فوز طلائع الجيش على بلدية المحلة 1-0 (الدوري المصري) ملخص فوز الأهلي على الترجي 1-0 (نهائي دوري أبطال إفريقيا) مراسم تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا 2023-24 تدخل قوي من روجر أهولو على مروان عطية (دوري أبطال إفريقيا)