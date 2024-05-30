هدف فوز المصري على جمهورية شبين 1-0 (كأس مصر)

"الحارس لا يملك إلا مشاهدة الكرة والاستمتاع بها وهي تدخل الشباك"🔥🔥.. تصويبة ميدو جابر تضع المصري في المقدمة على حساب جمهورية شبين pic.twitter.com/SMGk1LMrBg