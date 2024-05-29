هدف فوز طلائع الجيش على بورفؤاد 1-0 - جودوين شيكا (كأس مصر)

الأربعاء، 29 مايو 2024 - 22:04

5/29/2024 10:04:20 PM هدف فوز طلائع الجيش على بورفؤاد 1-0 - جودوين شيكا (كأس مصر)

هدف فوز طلائع الجيش على بورفؤاد 1-0 - جودوين شيكا (كأس مصر)

طلائع الجيش كأس مصر بورفؤاد
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