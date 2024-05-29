هدف فوز طلائع الجيش على بورفؤاد 1-0 - جودوين شيكا (كأس مصر)
الأربعاء، 29 مايو 2024 - 22:04
جووووووووول .. جودين يتقدم لطلائع الجيش على بور فؤاد بهدف من ركلة جزاء⚽#كأس_مصر pic.twitter.com/KD0fYherSw— OnTime Sports (@ONTimeSports) May 29, 2024
هدف فوز طلائع الجيش على بورفؤاد 1-0 - جودوين شيكا (كأس مصر)
نرشح لكم
هدف فوز الترسانة على المقاولون العرب - أحمد كيشو (كأس مصر) شيكابالا: فتوح ليس مثل إمام عاشور هدف الزمالك الأول ضد الاتحاد - ناصر ماهر (الدوري المصري) هدف فوز طلائع الجيش على بلدية المحلة 1-0 (الدوري المصري) ملخص فوز الأهلي على الترجي 1-0 (نهائي دوري أبطال إفريقيا) مراسم تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا 2023-24 تدخل قوي من روجر أهولو على مروان عطية (دوري أبطال إفريقيا) فرصة خطيرة من وسام أبو علي مع الأهلي ضد الترجي (دوري أبطال إفريقيا)