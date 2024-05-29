بروتوكول جديد.. القواعد المتبعة في كأس العالم 2026 لتجنب ارتفاع درجات الحرارة

الأربعاء، 29 مايو 2024 - 21:55

5/29/2024 9:55:50 PM بروتوكول جديد.. القواعد المتبعة في كأس العالم 2026 لتجنب ارتفاع درجات الحرارة

بروتوكول جديد.. القواعد المتبعة في كأس العالم 2026 لتجنب ارتفاع درجات الحرارة

كأس العالم مصطفى المنيري مونديال 2026 ارتفاع درجات الحرارة
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