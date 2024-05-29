رئيس البنك الأهلي يكشف تفاصيل شكواه ضد لجنة المسابقات وطلبه بتعديل اللائحة
الأربعاء، 29 مايو 2024 - 21:54
رئيس البنك الأهلي يكشف تفاصيل شكواه ضد لجنة المسابقات وطلبه بتعديل اللائحة
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