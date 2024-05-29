رئيس نادي البنك الأهلي يوضح حقيقة انتقال أبو جبل إلى الأهلي أثناء أمم إفريقيا

الأربعاء، 29 مايو 2024 - 21:53

5/29/2024 9:53:05 PM رئيس نادي البنك الأهلي يوضح حقيقة انتقال أبو جبل إلى الأهلي أثناء أمم إفريقيا

رئيس نادي البنك الأهلي يوضح حقيقة انتقال أبو جبل إلى الأهلي أثناء أمم إفريقيا

محمد أبو جبل المنتخب أمم إفريقيا البنك الأهلي أشرف نصار
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