هدف فوز الترسانة على المقاولون العرب - أحمد كيشو (كأس مصر)

شيكابالا: فتوح ليس مثل إمام عاشور

هدف الزمالك الأول ضد الاتحاد - ناصر ماهر (الدوري المصري)

هدف فوز طلائع الجيش على بلدية المحلة 1-0 (الدوري المصري)

ملخص فوز الأهلي على الترجي 1-0 (نهائي دوري أبطال إفريقيا)

تدخل قوي من روجر أهولو على مروان عطية (دوري أبطال إفريقيا)

فرصة خطيرة من وسام أبو علي مع الأهلي ضد الترجي (دوري أبطال إفريقيا)