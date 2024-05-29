شيكابالا يتحدث عن أهمية فوز الزمالك بالكونفدرالية
الأربعاء، 29 مايو 2024 - 00:32
شيكابالا يتحدث عن أهمية فوز الزمالك بالكونفدرالية
نرشح لكم
شيكابالا يعلن موعد اعتزاله المدير التنفيذي للأهلي يشكف حالة الخطيب الصحية بعد نهائي إفريقيا كريم فؤاد يكشف كيف أفسد أخطر هجمة للترجي في نهائي إفريقيا ملخص فوز الزمالك على الاتحاد السكندري 2-0 (الدوري المصري) هدف الزمالك الثاني في الاتحاد - سيف الجزيري (الدوري المصري) هدف الزمالك الأول ضد الاتحاد - ناصر ماهر (الدوري المصري) هدف بيراميدز الأول ضد الجونة - إبراهيم عادل (الدوري المصري) هدف فوز طلائع الجيش على بلدية المحلة 1-0 (الدوري المصري)
أخر الأخبار
شيكابالا يعلن موعد اعتزاله 2 ساعة | الدوري المصري