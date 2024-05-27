ملخص فوز الزمالك على الاتحاد السكندري 2-0 (الدوري المصري)
الإثنين، 27 مايو 2024 - 21:51
ملخص فوز الزمالك على الاتحاد السكندري 2-0 (الدوري المصري)
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