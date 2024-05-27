هدف الزمالك الثاني في الاتحاد - سيف الجزيري (الدوري المصري)

جووووووول⚽⚽.. بعد تمريرة ثلاثية بين السعيد ونداي تروح لسيف الجزيري والمرمى خالي ليسجل الهدف التاني للزمالك في مرمى الاتحاد لتصبح النتيجة 2-0 للفارس الأبيض🔥#ONTime_Sports pic.twitter.com/YMQmSi1aTU