هدف الزمالك الأول ضد الاتحاد - ناصر ماهر (الدوري المصري)
الإثنين، 27 مايو 2024 - 20:02
"هدف على طريقة مدرسة الفن والهندسة"🔥.. ناصر ماهر لاعب الزمالك يفتتح التسجيل بتسديدة شومة في مرمى الاتحاد بعد كعب ولا أروع من الجزيري لتصبح النتيجة 1-0 للفارس الأبيض💣#ONTime_Sports pic.twitter.com/Aw5prfZvgW— OnTime Sports (@ONTimeSports) May 27, 2024
هدف الزمالك الأول ضد الاتحاد - ناصر ماهر (الدوري المصري)
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