هدف الزمالك الأول ضد الاتحاد - ناصر ماهر (الدوري المصري)

"هدف على طريقة مدرسة الفن والهندسة"🔥.. ناصر ماهر لاعب الزمالك يفتتح التسجيل بتسديدة شومة في مرمى الاتحاد بعد كعب ولا أروع من الجزيري لتصبح النتيجة 1-0 للفارس الأبيض💣#ONTime_Sports pic.twitter.com/Aw5prfZvgW