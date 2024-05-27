هدف بيراميدز الأول ضد الجونة - إبراهيم عادل (الدوري المصري)
الإثنين، 27 مايو 2024 - 16:41
جوووووووووووول💥.. "بلمسة حققت المطلوب💪"..إبراهيم عادل يسجل الهدف الأول لفريق بيراميدز في مرمى الجونة— OnTime Sports (@ONTimeSports) May 27, 2024
(بيراميدز 1- 0 الجونة)#ONTime_Sports pic.twitter.com/K4r6mO2BDn
ارتباك داخل منطقة الجزاء
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