هدف فوز طلائع الجيش على بلدية المحلة 1-0 (الدوري المصري)

أهداف تعادل الإسماعيلي مع البنك الأهلي 2-2 (الدوري المصري)

هدف تعادل فاركو ضد سموحة - عمرو ناصر (الدوري المصري)

هدف سموحة الأول في فاركو - بركات حجاج (الدوري المصري)

ملخص فوز إنبي على سيراميكا 3-2 (الدوري المصري)

هدفا تعادل الزمالك مع مودرن فيوتشر 1-1 (الدوري المصري)

هدف مودرن فيوتشر الأول ضد الزمالك - محمد صادق (الدوري المصري)

هدف الزمالك الأول ضد مودرن فيوتشر - الجزيري (الدوري المصري)

هدف سيراميكا الأول في البنك الأهلي - محمود الجزار بالخطأ في مرماه (الدوري المصري)