أهداف تعادل الإسماعيلي مع البنك الأهلي 2-2 (الدوري المصري)
الأحد، 26 مايو 2024 - 18:19
أهداف مقصية وتصويبات صاروخية في 90 دقيقة مشتعلة🔥🔥.. اتفرج على أهداف لقاء البنك الأهلي والإسماعيلي pic.twitter.com/Ud5pptlkYC— OnTime Sports (@ONTimeSports) May 26, 2024
شهدت أهداف رائعة
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