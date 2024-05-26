أهداف تعادل الإسماعيلي مع البنك الأهلي 2-2 (الدوري المصري)

الأحد، 26 مايو 2024 - 18:19

5/26/2024 6:19:24 PM شهدت أهداف رائعة

شهدت أهداف رائعة

الإسماعيلي البنك الأهلي
نرشح لكم
هدف فوز طلائع الجيش على بلدية المحلة 1-0 (الدوري المصري) هدف تعادل فاركو ضد سموحة - عمرو ناصر (الدوري المصري) هدف سموحة الأول في فاركو - بركات حجاج (الدوري المصري) ملخص فوز إنبي على سيراميكا 3-2 (الدوري المصري) هدفا تعادل الزمالك مع مودرن فيوتشر 1-1 (الدوري المصري) هدف مودرن فيوتشر الأول ضد الزمالك - محمد صادق (الدوري المصري) هدف الزمالك الأول ضد مودرن فيوتشر - الجزيري (الدوري المصري) هدف سيراميكا الأول في البنك الأهلي - محمود الجزار بالخطأ في مرماه (الدوري المصري)
أخر الأخبار
كولر: الجماهير لا تعرف الكواليس.. وهذا موقفي من رغبة حسام حسن في ضم اللاعبين مبكرا 3 دقيقة | الدوري المصري
كولر: لم نقرر مصير موديست.. إمام عاشور سيقدم مستوى أفضل ولا أشبع بطولات 13 دقيقة | الدوري المصري
كولر يوضح سبب عدم مشاركة الشناوي بعد تعافيه من الإصابة.. وحقيقة أزماته مع ثلاثي الفريق 14 دقيقة | الدوري المصري
إنتر ينهي الدوري بتعادل مع فيرونا.. ونابولي يحقق رقما سلبيا 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
كولر: التحضير لمواجهة الترجي كان صعبا.. ولم أكن أعرف أن كريم فؤاد يستطيع تعويض معلول 21 دقيقة | الكرة المصرية
كولر: لم أحتفل ببطولة إفريقيا والجمهور يطالبني بتحقيق الـ13.. ولا أحب لقب "جدي" 28 دقيقة | الدوري المصري
كولو توريه: حسام حسن لديه الشغف.. والأهلي يتسم بهيكل منضبط 49 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول سبب تغريم بيرسي تاو بعد نهائي إفريقيا 55 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يلتقيان في نهائي للمرة الثالثة.. موعد مباراة الأهلي والزمالك المبدئي في سوبر إفريقيا 2 كاف يدين أحداث نهائي الكونفدرالية واتخاذ الإجراءات التأديبية إذا لزم الأمر 3 مدرب البرتغال يفسر سبب استدعاء رونالدو إلى يورو 2024 4 انتهت نهائي دوري اليد - الأهلي (25)-(29) الزمالك.. اللجوء لمباراة ثالثة