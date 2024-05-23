بمشاركة تريزيجيه - ملخص فوز بيشكتاش على طرابزون 3-2 (نهائي كأس تركيا)

الخميس، 23 مايو 2024 - 23:53

5/23/2024 11:53:58 PM بمشاركة تريزيجيه - ملخص فوز بيشكتاش على طرابزون 3-2 (نهائي كأس تركيا)

بمشاركة تريزيجيه - ملخص فوز بيشكتاش على طرابزون 3-2 (نهائي كأس تركيا)

بيشكتاش طرابزون سبور تريزيجيه كأس تركيا
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