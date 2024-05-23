هدف طرابزون سبور الأول ضد بيشكتاش - باول أونواتشو (نهائي كأس تركيا)
الخميس، 23 مايو 2024 - 21:12
PAUL ONUACHU NELER YAPTI ÖYLE! 🔥🔥— Sabah Spor (@sabahspor) May 23, 2024
Trabzonspor, yıldız forvetiyle #ZiraatTürkiyeKupası finalinde öne geçti. pic.twitter.com/sUkFYfbMGG
هدف طرابزون سبور الأول ضد بيشكتاش - باول أونواتشو (نهائي كأس تركيا)
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