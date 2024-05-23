هدف الزمالك الأول ضد مودرن فيوتشر - الجزيري (الدوري المصري)

هدفا تعادل الزمالك مع مودرن فيوتشر 1-1 (الدوري المصري)

هدف مودرن فيوتشر الأول ضد الزمالك - محمد صادق (الدوري المصري)

هدف سيراميكا الأول في البنك الأهلي - محمود الجزار بالخطأ في مرماه (الدوري المصري)