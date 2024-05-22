هدف الترسانة الثاني ضد حرس الحدود - ميدو العطار (دورة الترقي)
الأربعاء، 22 مايو 2024 - 18:47
طار فوق الكل 🔥 ميدو العطار يعود بالترسانة للقاء ويسجل الهدف الثاني في مرمى حرس الحدود😱#ONTime_Sports pic.twitter.com/QLURUwAGul— OnTime Sports (@ONTimeSports) May 22, 2024
هدف الترسانة الثاني ضد حرس الحدود - ميدو العطار (دورة الترقي)
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