هدف حرس الحدود الثاني ضد الترسانة - إسلام سمير (دورة الترقي)
الأربعاء، 22 مايو 2024 - 17:58
جوووووووووووووول🔥💥.. محمود أبو جودة يسجل الهدف الثاني بعد تمريرة سحرية وانفراده بحارس مرمى فريق الترسانة— OnTime Sports (@ONTimeSports) May 22, 2024
(الترسانة 1 - 2 حرس الحدود)#ONTime_Sports pic.twitter.com/ActW85oHTT
هدف حرس الحدود الثاني ضد الترسانة - إسلام سمير (دورة الترقي)
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