هدف حرس الحدود الأول ضد الترسانة - محمد مصطفى (دورة الترقي)

جوووووووووووووول🔥💥.. محمد مصطفى لاعب حرس الحدود يسجل الهدف الأول بعد مراوغة وعرضية رائعة من محمود ممدوح في شباك الترسانة

(الترسانة 0 - 1 حرس الحدود)#ONTime_Sports pic.twitter.com/lk9fksOjkO