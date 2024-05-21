هدف سيراميكا الأول في البنك الأهلي - محمود الجزار بالخطأ في مرماه (الدوري المصري)
الثلاثاء، 21 مايو 2024 - 20:38
"هدف ولكن في مرمانا"🙆♂️.. محمود الجزار يسجل هدف التقدم لسيراميكا بالخطأ في مرماه.. حطها ولا أجدع مهاجم😱 pic.twitter.com/Lx8kBijQfg— OnTime Sports (@ONTimeSports) May 21, 2024
هدف سيراميكا الأول في البنك الأهلي - محمود الجزار بالخطأ في مرماه (الدوري المصري)
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