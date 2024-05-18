ممر شرفي من لاعبي دورتموند لـ ماركو رويس
السبت، 18 مايو 2024 - 18:36
💛👏11— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 18, 2024
ممر شرفي توديعاً لنجم ومعشوق جماهير بوروسيا دورتموند ماركو رويس
وداعاً ماركو ... 💛#الدوري_الألماني #دورتموند pic.twitter.com/NLrfk5VrXX
ممر شرفي من لاعبي دورتموند لـ ماركو رويس
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