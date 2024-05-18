ماركو رويس ينهي مسيرته مع دورتموند بهدف رائع

السبت، 18 مايو 2024 - 17:22

5/18/2024 5:22:41 PM ركلة حرة رائعة

ركلة حرة رائعة

ماركو رويس بروسيا دورتموند
نرشح لكم
ممر شرفي من لاعبي دورتموند لـ ماركو رويس أهداف تعادل نابولي مع فيورنتينا 2-2 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز تشيلسي على برايتون 2-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز مانشستر يونايتد على نيوكاسل 3-2 (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر يونايتد الثاني ضد نيوكاسل - أماد ديالو (الدوري الإنجليزي) هدف تشيلسي الثاني ضد برايتون - نكونكو (الدوري الإنجليزي) هدف نيوكاسل الأول ضد مانشستر يونايتد - جوردون (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر يونايتد الأول ضد نيوكاسل - كوبي ماينو (الدوري الإنجليزي)
أخر الأخبار
تقرير: للعام الثاني على التوالي.. مصطفى محمد يغيب عن نانت لرفض ارتداء قميص دعم المثليين ساعة | الكرة الأوروبية
نهائي أبطال إفريقيا - ضربة مؤلمة.. الأهلي يفقد علي معلول في الدقائق الأولى ساعة | الكرة الإفريقية
دوري عربي آخر.. بغداد بونجاح يكشف عن وجهته الأقرب 2 ساعة | الوطن العربي
مباشر نهائي أبطال إفريقيا – الترجي (0)-(0) الأهلي.. تسديدة من الشحات 2 ساعة | الكرة الإفريقية
تشكيل الترجي - الثنائي البرازيلي يقود الهجوم ضد الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
تشكيل الأهلي - شوبير يحرس المرمى أمام الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 3 ساعة | الكرة الإفريقية
حسم اللقب والمقاعد الأوروبية.. مباريات مهمة في اليوم الأخير من الدوري الإنجليزي 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
نهائي الكونفدرالية – 7 تعليمات من تذكرتي لجمهور الزمالك قبل حضور مباراة نهضة بركان 3 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في نهائي دوري اليد - الأهلي (26)-(25) الزمالك.. الموقعة الأولى 2 انتهت نهائي الكونفدرالية - نهضة بركان (2)-(1) الزمالك.. الحسم في القاهرة 3 خبر في الجول - لجنة الانضباط توصي بحفظ دعوى الأهلي والشحات ضد الشيبي بعد رد فيفا 4 مؤتمر الشعباني: مندهش من تصريح جوميز.. وجاهزون فنيا لـ الزمالك