بعد 24 ثانية.. هدف النصر الأول ضد الهلال - أوتافيو (الدوري السعودي)
الجمعة، 17 مايو 2024 - 21:06
هدددددف!⚽— SSC (@ssc_sports) May 17, 2024
هدف نصراوي مبكر في الديربي من أوتافيو ⚽️🔥
النصر 1 × 0 الهلال #دوري_روشن_السعودي#النصر_الهلال | #SSC pic.twitter.com/izH0Pqhk1D
بعد 24 ثانية.. هدف النصر الأول ضد الهلال - أوتافيو (الدوري السعودي)
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