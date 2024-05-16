كواليس احتفال جماهير ريال مدريد بتتويج الفريق باللقب 36 في سانتياجو برنابيو
الخميس، 16 مايو 2024 - 17:24
كواليس احتفال جماهير ريال مدريد بتتويج الفريق باللقب 36 في سانتياجو برنابيو
نرشح لكم
شريف سجل.. هدفا تعادل الخليج مع اتحاد جدة 1-1 (الدوري السعودي) هدف فوز مودرن فيوتشر على إنبي 1-0 (الدوري المصري) ملخص فوز البنك الأهلي على المصري 5-2 (الدوري المصري) أنا الصقر (3) - الجوهري قالنا فاكرين نفسكم طالعين رحلة.. ووضع 12 لاعبا لمواجهة المكسيك ملخص فوز تشيلسي على برايتون 2-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز مانشستر يونايتد على نيوكاسل 3-2 (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر يونايتد الثاني ضد نيوكاسل - أماد ديالو (الدوري الإنجليزي) هدف تشيلسي الثاني ضد برايتون - نكونكو (الدوري الإنجليزي)