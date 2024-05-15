هدف فاركو الأول ضد بلدية المحلة - شكري نجيب (الدوري المصري)
الأربعاء، 15 مايو 2024 - 21:22
تنفيذ مثالي 👌🔥 شكري نجيب يسجل الهدف الأول لفاركو في مرمى البلدية من ركلة جزاء #ONTime_Sports pic.twitter.com/7PAMt44RvR— OnTime Sports (@ONTimeSports) May 15, 2024
هدف فاركو الأول ضد بلدية المحلة - شكري نجيب (الدوري المصري)
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