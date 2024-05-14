ملخص فوز سموحة على الاتحاد السكندري 2-0 (الدوري المصري)

الثلاثاء، 14 مايو 2024 - 20:57

5/14/2024 8:57:52 PM ملخص فوز سموحة على الاتحاد السكندري 2-0 (الدوري المصري)

ملخص فوز سموحة على الاتحاد السكندري 2-0 (الدوري المصري)

سموحة
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