ملخص فوز سموحة على الاتحاد السكندري 2-0 (الدوري المصري)
الثلاثاء، 14 مايو 2024 - 20:57
مكرونة وحسام حسن يمنحا سموحة زعامة الإسكندرية🤜.. شاهد هدفي لقاء سموحة والاتحاد في دوري نايل🔥 pic.twitter.com/t9nRjz4GsQ— OnTime Sports (@ONTimeSports) May 14, 2024
ملخص فوز سموحة على الاتحاد السكندري 2-0 (الدوري المصري)
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