هدف سموحة الأول ضد الاتحاد - حسام حسن (الدوري المصري)

الثلاثاء، 14 مايو 2024 - 16:48

5/14/2024 4:48:43 PM توغل داخل منطقة الجزاء

توغل داخل منطقة الجزاء

سموحة حسام حسن الاتحاد السكندري
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