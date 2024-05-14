هدف سموحة الأول ضد الاتحاد - حسام حسن (الدوري المصري)
الثلاثاء، 14 مايو 2024 - 16:48
جوووووول .. حسام حسن يسجل هدف التقدم لـ سموحة في شباك الاتحاد السكندري 🔥⚽️— OnTime Sports (@ONTimeSports) May 14, 2024
الاتحاد 0 : 1 سموحة #ONTime_Sports pic.twitter.com/g7ZT9vUPny
توغل داخل منطقة الجزاء
نرشح لكم
هدف فوز بيراميدز على المصري 1-0 (الدوري المصري) أهداف فوز الأهلي على بلدية المحلة 2-1 (الدوري المصري) هدف الأهلي الثاني أمام بلدية المحلة - أنتوني موديست (الدوري المصري) هدف الأهلي الأول ضد بلدية المحلة - عمر كمال (الدوري المصري) هدف بلدية المحلة الأول في الأهلي - ماجد هاني (الدوري المصري) هدفا تعادل مودرن فيوتشر مع البنك الأهلي 1-1 (الدوري المصري) أهداف فوز فاركو على الجونة 2-1 (الدوري المصري) أهداف فوز سيراميكا على طلائع الجيش 2-1 (الدوري المصري)