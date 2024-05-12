هدف منتخب السويس الأول ضد كهرباء الإسماعيلية
الأحد، 12 مايو 2024 - 17:16
جوووووووووووووول🔥💥.. محمد شيكا يسجل الهدف الأول لفريق منتخب السويس في مرمى كهرباء الإسماعيلية— OnTime Sports (@ONTimeSports) May 12, 2024
(منتخب السويس 1 - 0 كهرباء الإسماعيلية)#ONTime_Sports pic.twitter.com/kLSHbVDMf6
هدف عكسي
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