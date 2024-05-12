أهداف فوز ميلان على كالياري 5-1 (الدوري الإيطالي)
الأحد، 12 مايو 2024 - 00:06
أهداف فوز ميلان على كالياري 5-1 (الدوري الإيطالي)
نرشح لكم
ملخص فوز مانشستر سيتي على فولام 4-0 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز إنتر على فروسينوني 5-0 (الدوري الإيطالي) كيليان مبابي يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان ملخص تعادل باير ليفركوزن القاتل مع روما 2-2 (الدوري الأوروبي) ملخص فوز أتالانتا على مارسيليا 3-0 (الدوري الأوروبي) ثنائية الكعبي.. ملخص فوز أولمبياكوس على فيلا 2-0 (دوري المؤتمر) هدف روما الأول ضد باير ليفركوزن - باريديس (الدوري الأوروبي) هدف أولمبياكوس الأول ضد أستون فيلا - أيوب الكعبي (الدوري المؤتمر)