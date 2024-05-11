أهداف فوز ريال مدريد على غرناطة 4-0 (الدوري الإسباني)

السبت، 11 مايو 2024 - 22:46

5/11/2024 10:46:53 PM أهداف فوز ريال مدريد على غرناطة 4-0 (الدوري الإسباني)

أهداف فوز ريال مدريد على غرناطة 4-0 (الدوري الإسباني)

ريال مدريد
نرشح لكم
ملخص فوز جيرونا على برشلونة 4-2 (الدوري الإسباني) ملخص فوز ريال مدريد على قادش 3-0 (الدوري الإسباني) الفارق 69 ثانية.. هدفا تقدم برشلونة وتعادل جيرونا (الدوري الإسباني) هدف ريال مدريد الأول ضد قادش - براهيم دياز (الدوري الإسباني) مخلص فوز برشلونة على فالنسيا 4-2 (الدوري الإسباني) هدف برشلونة الثاني في فالنسيا - ليفاندوفسكي (الدوري الإسباني) هدف تعادل فالنسيا في برشلونة (الدوري الإسباني) هدف برشلونة الأول في فالنسيا - فيرمن (الدوري الإسباني)
أخر الأخبار
كولر يوضح ماذا أخبر اللاعبين بين شوطي اللقاء ضد بلدية المحلة 41 دقيقة | الدوري المصري
في ليلة تألق دياز.. ريال مدريد يودع غرناطة إلى الدرجة الثانية ساعة | الدوري الإسباني
طبيب بيراميدز يعلن تفاصيل إصابة أحمد الشناوي ضد المصري ساعة | الدوري المصري
مصيلحي لـ في الجول: العشري أغلق هاتفه وهذا موقفنا من استقالته ساعة | الدوري المصري
موعد مباراة الأهلي ضد الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
عودة اللون الأسود.. الزمالك يعلن قميصه الثالث لموسم 2023-24 ساعة | الدوري المصري
للمرة الأولى.. موديست يسجل ضد نفس الفريق ذهابا وإيابا ساعة | الدوري المصري
إثارة الـ108 دقيقة.. ثنائية البدلاء تقود الأهلي لفوز جنوني على البلدية قبل نهائي إفريقيا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة سلة - الزمالك (80)-(83) الأهلي.. ثالث مباريات نصف نهائي الدوري 2 النهاية.. مبابي يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان 3 على رأسهم معلول وتاو والشناوي.. في الجول يكشف أسباب غياب 11 لاعبا من الأهلي ضد الاتحاد 4 قائمة الأهلي - عودة ياسر إبراهيم.. وغياب 11 لاعبا أمام بلدية المحلة