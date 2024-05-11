هدف الأهلي الأول ضد بلدية المحلة - عمر كمال (الدوري المصري)
السبت، 11 مايو 2024 - 20:52
جوووووووول⚽⚽.. من تاني لمسة لعمر كمال عبد الواحد بعد نزوله بيسجل هدف التعادل للأهلي في شباك بلدية المحلة لتصبح النتيجة 1-1🔥#ONTime_Sports pic.twitter.com/vu2VLCZfMk— OnTime Sports (@ONTimeSports) May 11, 2024
هدف الأهلي الأول ضد بلدية المحلة - عمر كمال (الدوري المصري)
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