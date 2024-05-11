هدف الأهلي الأول ضد بلدية المحلة - عمر كمال (الدوري المصري)

جوووووووول⚽⚽.. من تاني لمسة لعمر كمال عبد الواحد بعد نزوله بيسجل هدف التعادل للأهلي في شباك بلدية المحلة لتصبح النتيجة 1-1🔥#ONTime_Sports pic.twitter.com/vu2VLCZfMk